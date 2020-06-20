أخبار الرياضة .. الأهلي يستبعد حسام عاشور من المباريات والتدريبات.. وميدو يفاجئ شيكابالا بـ كلب ضخم

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أعلن الإسباني زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".





- كشفت مصادر خاصة أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خارج حسابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





مازح أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك حيث اصطحب كلبه الخاص وقام بمفاجأة شيكابالا اثناء جلوسه في منزله.



