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محافظ الإسكندرية: الأمن لن يسمح بأى تجمعات خلال امتحانات الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:51 م
تطهير اللجان
تطهير اللجان
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه قبل بدء إمتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، ستكون كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية وكافة أجهزة الدولة مستنفرة بكافة طاقاتها من أجل  أمن وسلامة الطلاب خلال الامتحانات، مشددًا على أن الأمن لن يسمح بتكوين أية تجمعات.

 وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أنه تم مراعاة كافة الأمور الصحية والإدارية، وتابع:" لم نترك أى ثغرة".

من جانبه قال  اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فى اتصال آخر، قمنا بعمل استعداد مبكر لأمتحانات الثانوية العامة من خلال تضافر كافة الجهود والجولات الميدانية، لافتًا إلى أن أكثر من 27 ألف طالب وطالبة الامتحانات، فى 93 لجنة، وتابع:"حتى المدارس التى ستعقد بها الامتحانات تم اختياراها بعناية، ووفق لاشتراطات صحية..واللجنة لن يكون بها أكثر من 14 طالبا".
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