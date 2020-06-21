محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 200 حالة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إن المحافظة سجلت اليوم 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 200 حالة .





وشدد المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

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وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض إضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وأضاف أنه تم تعافي 104 مصابين حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد381 مواطنا بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر إضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.