AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 200 حالة

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:16 ص
محافظ الوادي الجديد:
محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 20
Advertisements
منصور ابوالعلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 200 حالة .

وشدد  المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.
اقرأ ايضا:


وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض إضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافي 104 مصابين حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد381 مواطنا بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر إضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 77

5 إصابات جديدة.. محافظ الوادي: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ84 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بالوادى الجديد إلى 40 حالة

محافظ الوادي الجديد: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مركزي الداخلة وبلاط

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا

الوادي الجديد: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي حالتين

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: كلمة السيسي رسالة ردع في وجه الانتهاكات التركية بليبيا

أخبار الأهلي.. تفاصيل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر ..الحجر الصحي يؤجل تجديد فايلر

خالد المحجوب: مصر تأنت في قراءة المشهد الليبي .. وأطماع أردوغان انكشفت

سعيد لطفي: صفقت لـ أيمن حفني وأنا حكم بعد تسجيله هدفًا عالميًا

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور