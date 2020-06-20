أهم الأخبار| الخارجية الأمريكية تعلق على تصريحات السيسي.. السعودية والإمارات تتضامنان مع مصر.. 1547 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها كالتالي:









السعودية: نقف بجانب مصر في دفاعها عن أمنها القومي ودحر الميليشيات الإرهابية

قالت وزارة الخارجية السعودية إنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو الجارى والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية... للتفاصيل اضغط هنا





1547 إصابة و89 وفاة اليوم.. الصحة: شفاء 14327 مصابا من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم... للتفاصيل اضغط هنا





الخارجية الأمريكية: تصريحات السيسي بشأن ليبيا مهمة وندعم جهود مصر لعودة المفاوضات

نقلت قناة "العربية" عن وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا تعكس أهمية العمل على وقف النار.... للتفاصيل اضغط هنا





الإمارات: نقف إلى جانب مصر في حماية أمنها واستقرارها

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في سيدي براني بخصوص ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة.... للتفاصيل اضغط هنا









الوضع في ليبيا وسد النهضة.. شكري يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره الفرنسي

جرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين... للتفاصيل اضغط هنا





متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي... للتفاصيل اضغط هنا





تركيا تسجل 1248 إصابة جديدة بـ كورونا.. والوفيات تقترب من 5 آلاف حالة