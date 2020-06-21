انطلاق الموسم الثاني من برنامج «كالتيوراما» على إذاعة راديو أور

تبدأ إذاعة راديو أور الإلكترونية في إذاعة حلقات الجزء الثاني من برنامج "كالتيوراما" للباحثة والإعلامية هبة عثمان، وذلك اعتبارا من الأحد ٢٨ يونيو الجاري.









"كالتيوراما" برنامج ثقافي اجتماعي يقدم بانوراما ثقافية حضارية عن الشخصية المصرية، ويتناول الموسم الثاني من البرنامج الأقاليم المصرية السبعة حيث تنفرد كل حلقة بتقديم تاريخ كل إقليم وطبيعته التي شكلت الشخصية المصرية المكونة لكل اقليم من خلال محطات تاريخ مضيئة.









وقالت الباحثة هبة عثمان إن أصحاب الحضارات الحقيقية لا يسقطون أبدا؛ فالإنسان المصري بما لدية من مخزون حضاري وإرث ثقافي قادر على مواجهة التحديات المعاصرة، وإن رسالة البرنامج هي محاولة لإعادة الثقة لهذا الإنسان المصري العظيم، والتأكيد على أهمية دوره ومشاركته في صنع تقدم بلاده، وأيضا مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة التي تريد النيل من عزيمة المصريين وقوتهم ووحدتهم؛ فالتاريخ خير دليل لإثبات عظمة الشخصية المصرية الأصيلة.





ومن المقرر أن يتم بث البرنامج يوم الأحد 28 يونيو الجاري الساعة 8:30 مساء والإعادة الثلاثاء ٩:٣٠ مساء، كذلك تقوم الإعلامية هبة عثمان بتقديم نشرة الأخبار على الإذاعة في تمام الساعة التاسعة والعاشرة مساء يوميا.



