انطلاق الموسم الثاني من برنامج «كالتيوراما» على إذاعة راديو أور

تبدأ إذاعة راديو أور الإلكترونية في إذاعة حلقات الجزء الثاني من برنامج "كالتيوراما" للباحثة والإعلامية هبة عثمان، وذلك اعتبارا من الأحد ٢٨ يونيو الجاري.
"كالتيوراما" برنامج ثقافي اجتماعي يقدم بانوراما ثقافية حضارية عن الشخصية المصرية، ويتناول الموسم الثاني من البرنامج الأقاليم المصرية السبعة حيث تنفرد كل حلقة بتقديم تاريخ كل إقليم وطبيعته التي شكلت الشخصية المصرية المكونة لكل اقليم من خلال محطات تاريخ مضيئة.
وقالت الباحثة هبة عثمان إن أصحاب الحضارات الحقيقية لا يسقطون أبدا؛ فالإنسان المصري بما لدية من مخزون حضاري وإرث ثقافي قادر على مواجهة التحديات المعاصرة، وإن رسالة البرنامج هي محاولة لإعادة الثقة لهذا الإنسان المصري العظيم، والتأكيد على أهمية دوره ومشاركته في صنع تقدم بلاده، وأيضا مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة التي تريد النيل من عزيمة المصريين وقوتهم ووحدتهم؛ فالتاريخ خير دليل لإثبات عظمة الشخصية المصرية الأصيلة.
ومن المقرر أن يتم بث البرنامج يوم الأحد 28 يونيو الجاري الساعة 8:30 مساء والإعادة الثلاثاء ٩:٣٠ مساء، كذلك تقوم الإعلامية هبة عثمان بتقديم نشرة الأخبار على الإذاعة في تمام الساعة التاسعة والعاشرة مساء يوميا.
الجدير بالذكر أن إذاعة راديو اور تستعد لإنطلاق الموسم الثاني فى تمام الثامنة من مساء الجمعة الموافق 26 يونيو الجاري بمجموعة متميزة ومنتقاة من البرامج المختلفة المتنوعة بمشاركة كل من الكاتبة الكبيرة: غادة الوكيل - الموسيقار الكبير: عمر خيرت - الفنان الكبير: علي الحجار - الكاتب الصحفى والإعلامي: أمجد مصطفى ونخبة من الإعلاميين من بينهم: هبة عثمان- نشوى فوزي - رشا حافظ- محمد نجم الدين -نهى حمدي- شيري حنا- ميرنا عصام- عمرو منتصر- رضوى سامي- ليالي مصطفى- لينا ناصر- كارولين أنطونيوس- دينا أبو العلا- ميرنا نبيل- بربارا ممدوح، يقدمون العديد من البرامج الفنية والترفيهية ذات المحتوى المتميز والمختلف، ما بين الموسيقى والغناء والموضة والأزياء والطبخ والصحة والجمال تحت قيادة المخرج ومدير الإذاعة "مايكل صفوت".