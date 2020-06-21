الحكومة تقترض 34.5 مليار جنيه من البنوك بسبب كورونا.. اعرف أكثر

تعتزم وزارة المالية الاقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري مبلغ 34.5 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة بالتزامن مع اجراءات الحكومة لتوفير الموارد المالية للسيطرة علي الآثار الاقتصادية السلبية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن هناك اجراءات تمت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، للقيام بدور مرتب لعمليات الاقتراض عبر أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة.
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ذكر التقرير إنه من المخطط تدبير 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الخميس، الاثنين" تشمل سندات وأذون الخزانة.
بحسب ما أورده التقرير فإنه من المخطط طرح أذون خزانة بقيمة تصل لـ27.5 مليار جنيه خلال يومي الخميس و الأحد من الأسبوع الجاري، موزعة بين أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة تبلغ 13.5 مليار جنيه.
أما يوم الخميس المقبل فمن المقرر ان تقوم الوزارة ببيع أجلي 182 و 364 يوما بـ 14 مليار جنيه.
ومن المخطط أن تقوم الوزارة وفقا للتقرير ببيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 7 مليرات جنيه.