الحكومة تقترض 34.5 مليار جنيه من البنوك بسبب كورونا.. اعرف أكثر

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ذكر التقرير إنه من المخطط تدبير 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الخميس، الاثنين" تشمل سندات وأذون الخزانة.





بحسب ما أورده التقرير فإنه من المخطط طرح أذون خزانة بقيمة تصل لـ27.5 مليار جنيه خلال يومي الخميس و الأحد من الأسبوع الجاري، موزعة بين أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة تبلغ 13.5 مليار جنيه.





أما يوم الخميس المقبل فمن المقرر ان تقوم الوزارة ببيع أجلي 182 و 364 يوما بـ 14 مليار جنيه.





ومن المخطط أن تقوم الوزارة وفقا للتقرير ببيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 7 مليرات جنيه.