محمد مهران يحتفل بعيد زواجه

احتفل الفنان محمد مهران بعيد زواجه، ونشر صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على "إنستجرام".





وكتب: "عيد زواج سعيد علينا وعلى كل ايامنا اللي هنعيشها مع بعض .. كل سنه و انتي طيبه يا حبيبتي و زوجتي و صاحبتي و شريكه حياتي .. كل سنه و انتي طيبه يا ام زين".





كان محمد مهران نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة له برفقة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنية له الشفاء.





وكتب محمد مهران قائلًا: "ابويا التاني و اخويا الكبير و عمره ما اتاخر علي اي حد محتاجه , ربنا يقومك بالسلامه من العمليه".