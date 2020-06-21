عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى منذ 6 أشهر

شكا المواطن عصام على حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية من 6 أشهر .





ويقول فى رسالته : بسبب خطأ فى بيانات الحاسب الآلى ممثلة فى ارتفاع فاتورة الهاتف المحمول برغم أنه من أصحاب الباقات الشهرية بقيمة 30 جنيها فقط لافتا إلى تقدمه بتظلم على موقع وزارة التموين ولكن لم يتم عودة البطاقة التى يعتمد عليها بشكل أساسى فى معيشته مع أسرته المكونة من ثلاثة أبناء.





رقم بطاقة التموين / 101013194934

رقم قومى/ 26112040101056

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