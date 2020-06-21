AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى منذ 6 أشهر

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن عصام على حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية من 6 أشهر  .

ويقول فى رسالته : بسبب خطأ فى بيانات الحاسب الآلى ممثلة فى ارتفاع فاتورة الهاتف المحمول برغم أنه من أصحاب الباقات الشهرية بقيمة  30 جنيها فقط لافتا إلى تقدمه بتظلم على موقع وزارة التموين ولكن لم يتم عودة البطاقة التى يعتمد عليها بشكل أساسى فى معيشته مع أسرته المكونة من ثلاثة أبناء.

 رقم بطاقة التموين / 101013194934
رقم قومى/ 26112040101056   
للتواصل مع القارئ/    01223604566 -01225497618
أقراء ايضا :


   ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد يشكو إيقاف بطاقته التموينية بسبب فاتورة التليفون

مواطن يستغيث بسبب إيقاف بطاقته التموينية

يعقوب يستغيث بوزارة التموين لتفعيل بطاقته التموينية بالمنيا

الشقة مباعة.. مواطن يشكو وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء

عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى

مواطن يشكو وقف بطاقته التموينية دون سبب فى الجيزة

ترشيحاتنا

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

زينة تنشر صورا على البحر: أصيف بس ربع ساعة يا حاجة

وزير التعليم: التجمعات الموجودة أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ليست مسئوليتنا.. فهناك أزمة وعي رغم كل التحذيرات

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

AdvertisementS

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات جديدة عن لامبورجينى أوروس 2021 الجديدة.. صور

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد