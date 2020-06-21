أخبار الفن.. رجاء الجداوي تواجه أزمات صحية.. بلاغ سليمان عيد ضد أحد متابعيه.. إطلالة شبابية لـ سوسن بدر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:





أعلنت الفنانة راندا البحيرى، عن رفع دعوى قضائية ضد ريم الشمرى لإهانتها، وكتبت راند عبر حسابها على "فيس بوك" القصة كاملة.





نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شبابية عشرينية، ترتدي بنطال جينز أزرق، وبلوزة بيضاء.





نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديهات والصور " انستجرام " صورة لـ حديث الاعلامية ديالا مكى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تتويتر ,وهى تتغزل فيه.





كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي ابو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.





أعلن الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تقديمه بلاغًا لمباحث الإنترنت في أحد متابعيه، بسبب تعليق غير لائق على إحدى الصور التي نشرها.



