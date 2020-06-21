وزير السياحة والآثار: فتحنا 350 فندقا طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا نبذل مجهودا كبيرا من أجل إعادة نشاط السياحة مرة أخرى.





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، انه تم تنفيذ ضوابط وإجراءات احترازية وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية لتمهيد العودة التدريجية لنشاط السياحة، وأشاد بها العالم.





وتابع خالد العناني: "الضوابط حصلت على اعتماد كل الجهات الدولية واستقبلنا السياحة الداخلية بنسبة تشغيل 50%، ونحن جاهزون لاستقبال السياحة الخارجية من أول يوليو ".





وأكمل خالد العناني: "عادت السياحة الخارجية في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لأنهم أقل محافظات في معدلات الإصابة بفيروس كورونا ".





ولفت خالد العناني: "فتحنا 350 فندقا من أصل 1200 فندق ولدينا تطلعات لفتح الـ1200 فندق في مصر".