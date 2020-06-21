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فايق عزب: الشعراوي كان صديقي وشبه الفن بـ السِكينة

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:24 ص
فايق عزب
فايق عزب
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان فايق عزب، إن الفن يُعد قوة مصر الناعمة، كونها تملك طاقة هائلة من الفنانين المُبدعين وكذلك المؤلفين والمخرجين، كما أن الفن المصري له بالغ الأثر على الشعوب العربية، لافتًا إلى أحد المواقف التي تعرض لها بالخارج، قائلًا: "قابلت سيدة في إحدى الدول وقالت لي أنا نفسي أتزوج شخصا يُشبه شكري سرحان".


وأشار فايق عزب، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إلى اتجاه صُنّاع الأفلام الأجنبية لتصوير أعمالهم في صحراء المغرب، متابعًا بقوله: "ليه ده ميحصلش في مصر.. مصر فيها أكبر صحراء في العالم.. وبها ثلث الآثار.. وكذلك الأهرامات ونهر النيل وغيرها من المعالم السياحية المتميزة".


وكشف فايق عزب، عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كان صديقًا له، وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عدّة، موضحًا أن الشيخ الراحل شبه الفن ذات مرة بقوله: "الفن زي السكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".
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