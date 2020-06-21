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شعبة الأدوية: مخزون الأدوية يكفي لمدة عام

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخوف من عدوي كورونا جعل المواطنين لا يفضلون اللجوء للمستشفيات ويتجهون للصيدليات وهو الامر الذى ساهم فى نقص العديد من الأدوية خلال الفترة الأخيرة.


وتابع عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة" :"أوروبا وأمريكا بدأوا في الاتجاه إلى الهند والصين لتصنيع الأدوية في بيئة نظيفة".


وأشار إلى في بداية الأزمة في الصين كان لدينا مخزون من الأدوية يكفى من 6 إلى 9 أشهر وتمت الرقابة على شركات الأدوية وفى شهر فبراير الصين قفلت، واتجهنا إلى الهند لاستيراد الأدوية والمواد الخام، وكان التصرف الجيد أننا نستورد المواد الخام عن طريق البحر لان الطيران أصبح غير منتظم ومكلف جدا ونحن لدينا التسعير الجبرى ولذلك اتجهنا للاستيراد عن طريق البحر على الرغم أنه يتأخر .


ونوه إلى أن أزمة كورونا دفعتنا إلى التفكير فى أن يكون المخزون من الأدوية والمواد الخام يكفينا لمدة عام وخصوصا بعد أن حدثت موجة ثانية من كورونا في الصين ولا نعرف الوضع بعد 2020 كيف سيكون.

 

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