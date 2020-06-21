الله يا أم الدنيا .. حميد الشاعرى يتغزل فى مصر بعد خطاب السيسى فى المنطقة الغربية العسكرية.. شاهد

نشر المطرب حميد الشاعرى منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وكتب معلقا :" الله الله الله.. يام الدنيا" وجاء ذلك بعد توجيه للقوات المسلحة بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدود مصر.















وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".









وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".