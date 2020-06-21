محلل سياسي ليبي: لغة خطاب السيسي افتقدناها منذ سنوات طويلة في المنطقة

قال المحلل السياسي الليبي سعيد رشوان، إن الرئيس السيسي اليوم في خطابه وتناوله للأزمة الليبية دخل من باب جديد وصريح ومباشر في موقف عروبي تجاه دولة شقيقة وجارة وهي ليبيا، مشيرًا إلى أن لغة خطاب الرئيس السيسي اليوم افتقدناها في خطابات المنطقة من سنوات طويلة.









وأكد رشوان في مداخلة عبر سكايب من مدينة بني غازي الليبية مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن جميع مواثيق الجامعة العربية والدفاع المشترك بين دول المنطقة تساند خطاب الرئيس السيسي وموقفه القانوني الذي يملك شرعية.









وأردف أن ليبيا الان تشهد غزو أجنبي متبجح ويتحدث بإسم الشعب الليبي ويملي شروطه وبالتالي رسائل الرئيس السيسي اليوم كانت واضحة وحاسمة ووضع خطوط حمراء أمام الجميع أمام الغزو العثماني والذي اصبح أمام العالم والليبيين بمثابة استفزاز غير مسبوق حتى بلغ التبجح توزيع الثروات.









وأردف: " التركيبة الاجتماعية للقبائل الليبية تؤكد امتدادها بين مصر وليبيا والسواد الأعظم من هذه القبائل موجود في مصر منذ سنوات ولايوجد أي عائلة في ليبيا إلا ولها امتداد في مصر.









وكشف المحلل أن حجم القبائل المهاجرة لمصر عبر العصور بنحو 12 مليون شخص بينما يبلغ أعداد أفراد القبائل في ليبيا 7 ملايين فقط .









وحول ردود الوفاق وتركيا على خطاب السيسي علق قائلًا " " ردود فعلهم لاتوصف إلا " بالجنون " كيف تسمح ماتسمى الوفاق بالتدخل التركي المباشر بينما حين يطلب الليبيون من دولة شقيقة عربية الدفاع عنها والوقوف مع شعب تربطه بمصر أواصر اجتماعية كبيرة يصفون ذلك بالخطر على الامن القومي الليبي ؟! فنحن بالأساس ندعو للسلام ولا نريد حروبًا لكن الجنون نفسه هو وجود تركيا في طرابلس لتقسيم الثروات والتحدث باسم الشعب الليبي ومن ثم الاعتراض على تدخل مصر العربية صاحبة التاريخ العميق والمسؤولة تاريخيًا عن الدفاع عن ليبيا كجزء من عمقها الاستراتيجي ".