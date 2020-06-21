AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي ليبي: لغة خطاب السيسي افتقدناها منذ سنوات طويلة في المنطقة

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:12 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
 قال المحلل السياسي الليبي سعيد رشوان، إن الرئيس السيسي اليوم في خطابه  وتناوله للأزمة الليبية دخل من باب جديد وصريح ومباشر في موقف عروبي تجاه دولة شقيقة وجارة وهي ليبيا، مشيرًا إلى أن لغة خطاب الرئيس السيسي اليوم افتقدناها في خطابات المنطقة من سنوات طويلة.


وأكد رشوان  في مداخلة عبر سكايب  من مدينة بني غازي الليبية  مع  برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن جميع مواثيق الجامعة العربية والدفاع المشترك بين دول المنطقة تساند خطاب الرئيس  السيسي  وموقفه القانوني الذي يملك شرعية.


وأردف أن ليبيا الان تشهد غزو أجنبي متبجح ويتحدث بإسم الشعب الليبي ويملي شروطه  وبالتالي رسائل الرئيس السيسي اليوم كانت واضحة وحاسمة  ووضع خطوط حمراء  أمام الجميع أمام الغزو العثماني والذي اصبح أمام العالم والليبيين  بمثابة استفزاز غير مسبوق  حتى بلغ التبجح  توزيع الثروات.


وأردف: " التركيبة الاجتماعية  للقبائل الليبية  تؤكد امتدادها بين مصر وليبيا والسواد الأعظم من هذه القبائل موجود في مصر منذ سنوات ولايوجد أي عائلة في ليبيا إلا ولها امتداد في مصر.


وكشف المحلل أن حجم القبائل المهاجرة لمصر عبر العصور بنحو 12 مليون شخص  بينما  يبلغ أعداد  أفراد القبائل في ليبيا 7 ملايين فقط .


وحول ردود الوفاق وتركيا على خطاب السيسي علق قائلًا " " ردود فعلهم لاتوصف  إلا  " بالجنون "  كيف تسمح ماتسمى الوفاق بالتدخل التركي  المباشر بينما  حين يطلب الليبيون من دولة شقيقة عربية  الدفاع عنها والوقوف مع شعب تربطه بمصر أواصر اجتماعية كبيرة يصفون ذلك بالخطر على الامن القومي الليبي ؟! فنحن بالأساس ندعو للسلام  ولا نريد حروبًا لكن الجنون نفسه هو وجود تركيا في طرابلس لتقسيم الثروات  والتحدث باسم الشعب الليبي  ومن ثم الاعتراض على تدخل مصر العربية صاحبة التاريخ العميق والمسؤولة تاريخيًا عن الدفاع عن ليبيا كجزء من عمقها  الاستراتيجي ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

مستشار لجنة الشؤون العربية بالبرلمان: أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري

إعلان القاهرة.. القبائل والعائلات المصرية: أحفاد عمر المختار سينتصرون لحماية ليبيا

الخطوة الأولى والحل الأخير.. هل يحمي إعلان القاهرة ليبيا من سيناريوهات سوريا والسودان؟

ملكوش حق.. ممثل القبائل الليبية يرفض التدخل الأجنبي ..ويؤكد: أمننا من أمن مصر

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

ترشيحاتنا

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

تركي آل الشيخ: أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لها .. شاهد

المصريون في نيويورك ونيوجيرسي‎: ندعم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي

مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلاب الثانوية العامة .. احذر تناول مشروب الطاقة قبل الامتحان

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو