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محافظات

تشكيل لجنة لمعاينة العقارات القديمة بـ بني سويف

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:11 ص
تشكيل لجنة لمعاينة
تشكيل لجنة لمعاينة العقارات القديمة بـ بني سويف
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرارًا بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط، على أن يترأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وعضوية نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية،مهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمتابعة بالوحدة المحلية ومهندس من مديرية الإسكان .. وللجنة الاستعانة بمن تراه لأداء مهامها. 

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تختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة"كُل فيما يخصه "للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها ، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك  المباني والعقارات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين. 

كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فنى مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط المختصة ، على أن يتم العرض، على الدكتور المحافظ، بتقرير مُجمًع  نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقًا للقانون. 

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