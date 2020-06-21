هيئة الإسعاف تطمئن طلاب الثانوية: مستعدون للامتحانات في كل المحافظات

أكد محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، أنهم على استعداد تام لامتحانات الثانوية العامة، بكل المحافظات وأمام كل أماكن اللجان، وعلى تواصل مباشر مع مختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.





وتابع جاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة": "من ضمن الإجراءات التى نستعد من خلالها لامتحانات الثانوية هي الاطمئنان على درجات حرارة أبنائنا قبل الامتحان".





واستطرد: "نطمئن الطلاب وأولياء الأمور.. وزارة التربية والتعليم وضعت خطة ممتازة للامتحانات وسيكون التطبيق على أعلى مستوى".





وأردف:" سنتواجد بالشوارع لتوجيه الأهالى أمام اللجان بالتعليمات اللازمة حتى تمر الامتحانات بسلام".