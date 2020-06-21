عمر ربيع ياسين: الزمالك يتقدم بعرض لـ بيراميدز لشراء عبد الله بكري

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى الزمالك تقدموا بعرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المدافع عبدالله بكري، مدافع الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.
وأكد ربيع في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن بكري يعد من المدافعين المميزين في الدوري المصري، رغم قلة مشاركاته مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.
وتابع: "هناك اتجاه في الزمالك لاعارة أحمد رفعت بعد التعاقد مع أري بابل.
وتستعد أندية الدوري المصري، بكل طاقتها لاستئناف الدوري المصري عن طريق تأهيل صفوف كل فريق والوصول للطريق الآمن الذي يعطي الضوء الأخضر للإتحاد المصري لكرة القدم لعودة المنافسات بعد قرار الحكومة بوقف تعليق النشاط الرياضي في مصر.