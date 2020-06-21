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رياضة

أسامة حسن: رحلت عن الأهلي لاختياري نجم الزمالك مثلي الأعلى .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:36 ص
اسامة حسن
اسامة حسن
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حسن العمدة
قال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، إن قرار رحيله عن الأهلي بسبب اختياره لأحمد رمزي كمثل أعلى.


وأضاف حسن في تصريحات خاصة خلال استضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" مع الإعلامي محمد فاروق: محمود صالح ضربني بسبب اختياري أحمد رمزي كأفضل ظهير أيسر، وكمثل أعلى لي في هذا الموسم أثناء تواجدي بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".


وأضاف أن ظهور مدير الكرة بقطبي الكرة المصرية في البرامج الترفيهية الفترة الأخيرة تصرف غير صحيح.


وشدد على أن هذا المنصب من أهم المناصب في الأهلي والزمالك، ولابد أن يكون ذو شخصية قوية لأنه المتحكم في شخصية اللاعبين والتزامهم داخل وخارج الملعب وفي حالة ظهوره في أحد البرامج الترفيهية تُقلل من شخصيته أمام اللاعبين.

وتابع أنه ينصح مدير الكرة في الأهلي والزمالك بعدم الظهور في البرامج الترفيهية للحفاظ على قيمة هذا المنصب .
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