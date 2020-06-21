أسامة حسن: رحلت عن الأهلي لاختياري نجم الزمالك مثلي الأعلى .. فيديو

قال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، إن قرار رحيله عن الأهلي بسبب اختياره لأحمد رمزي كمثل أعلى.









وأضاف حسن في تصريحات خاصة خلال استضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" مع الإعلامي محمد فاروق: محمود صالح ضربني بسبب اختياري أحمد رمزي كأفضل ظهير أيسر، وكمثل أعلى لي في هذا الموسم أثناء تواجدي بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".









وأضاف أن ظهور مدير الكرة بقطبي الكرة المصرية في البرامج الترفيهية الفترة الأخيرة تصرف غير صحيح.









وشدد على أن هذا المنصب من أهم المناصب في الأهلي والزمالك، ولابد أن يكون ذو شخصية قوية لأنه المتحكم في شخصية اللاعبين والتزامهم داخل وخارج الملعب وفي حالة ظهوره في أحد البرامج الترفيهية تُقلل من شخصيته أمام اللاعبين.



