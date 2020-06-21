أسامة حسن: استقالة سامي الشيشيني خسارة كبيرة لـ الزمالك.. فيديو

أكد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، أن رحيل سامي الشيشيني عن الجهاز الفني لنادي الزمالك يُعد خُسارة كبيرة للفريق.









وأضاف حسن في تصريحات خاصة خلال استضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن الشيشيني لم يرحل بسبب تأخر مستحقاته في الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ولم أعلم سبب استقالته.





وتابع أن الشيشيني رحيله سيكون له خسارة كبيرة على فريق الزمالك، وكنت أتمنى استمراره مع الفريق هذا الموسم.





وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تقدم باستقالته من منصبه خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.

