AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة حسن: استقالة سامي الشيشيني خسارة كبيرة لـ الزمالك.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:18 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
Advertisements
حسن العمدة
أكد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، أن رحيل سامي الشيشيني عن الجهاز الفني لنادي الزمالك يُعد خُسارة كبيرة للفريق.


وأضاف حسن في تصريحات خاصة خلال استضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن الشيشيني لم يرحل بسبب تأخر مستحقاته في الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ولم أعلم سبب استقالته.

وتابع أن الشيشيني رحيله سيكون له خسارة كبيرة على فريق الزمالك، وكنت أتمنى استمراره مع الفريق هذا الموسم.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تقدم باستقالته من منصبه خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.


ومن المقرر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشيني، خاصة أن الفريق لديه مواجهة مهمة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يسعى لضم حسام حسن من سموحة واللاعب يعرض التنازل عن 60%من مستحقاته ..فيديو

قبل استئناف النشاط من جديد.. تغيرات كثيرة في الكرة المصرية خلال 90 يوما.. والأهلي أكثر المتفاجئين

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

أمير مرتضى يجتمع بـ كارتيرون لاختيار بديل سامي الشيشيني

أخبار الزمالك | فشل الصفقة المنتظرة .. وانضمام لاعب أجنبي سوبر .. وأمير يجتمع بـ كارتيرون بسبب رحيل الشيشيني

ترشيحاتنا

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

أخبار الأهلي.. تفاصيل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر ..الحجر الصحي يؤجل تجديد فايلر

بـ ماسك وكمامة.. إيمي سمير غانم: يا رب كورونا تمشي

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

لن يقترب أحد من الخطوط التي حددها السيسي.. مستشار أكاديمية ناصر: مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلاب الثانوية العامة .. احذر تناول مشروب الطاقة قبل الامتحان

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو