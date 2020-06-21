شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو

يد الجماعة لا تقهر ابدًا، فلم يغضض أهالي محافظة الريث في السعودية أبصارهم عن رجل سقط من فوق قمة أحد جبال "القهر"، وتعاونوا بشكل مثير للدهشة على إنقاذه.





اصطف العشرات من المواطنين بمحافظة الريث شمال جازان في السعودية فوق قمة جبل خلف بعضهم مكونين "سلسلة بشرية طويلة".

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وأمسك المواطنين ببعضهم البعض بعدما تسلقوا الجبل وكونوا ما يشبه الحبل البشري وألقوا بأنفسهم إلى أسفل الجبل بأجسادهم متشبثين ببعض لالتقاط الرجل.





ولحسن الحظ كان الرجل لا يزال على قيد الحياة رغم تعرضه لإصابات خطيرة نتيجة قوة ارتطامه بالجبل بعد سقوطه.



