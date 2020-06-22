بشرى تحسم الجدل بشأن تجسيدها شخصية داليدا في مسلسل تليفزيوني

أكدت الفنانة بشرى، أن مشروع تحويل حياة الفنانة الراحلة داليدا، إلى مسلسل تليفزيوني، من بطولتها، متجمد منذ خمسة أعوام تقريبًا، نافية ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن خروج هذا العمل للنور خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.





وقالت "بشرى" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم السبت، إنه كانت هناك نوايا عام 2015، بتحويل حياة داليدا لفيلم سينمائي، لكن تم تطوير الفكرة إلى مسلسل تليفزيوني، بعد إطلاق فيلم فرنسي عنها قبل عامين تقريبًا، لافتة إلى أنها أجرت بروفات للشخصية قبل عدّة أعوام: "الصور التي انتشرت قديمة جدًا، وعملت أكثر من لوك، كون الشخصية ستظهر في مراحل عمرية مختلفة".





وأضافت أنه من الصعب خروج العمل هذا العام، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها أغلب البلاد، والمتمثلة في أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه في حال البدء في هذا المشروع، سيتم تصويره ما بين مصر وفرنسا وإيطاليا وربما عدّة دول أخرى، حيث إنها قضت في مصر العشرين عامًا الأولى فقط من عمرها، ثم انتقلت للخارج.





وتابعت: "أنا غيورة لتقديم هذا المشروع، لأنه يتم طمس الفترة التي عاشتها داليدا في حي شبرا، رغم أهمية مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي، ومدى أهمية هذه الفترة التي أسهمت في تشكيل وجدان داليدا".





وأشارت "بشرى" إلى أن هناك عدد كبير من المؤلفين والمخرجين، لديهم حماس شديد بالمشاركة في هذا العمل، لعل أبرزهم الكاتبة مريم نعوم، التي جمعها بها العديد من النقاشات بشأن كتابة هذا المسلسل، موضحة أنه لم يتم التعاقد مع أي مؤلف أو وجود جهة إنتاجية تتولى إنتاج هذا العمل حتى الآن.





وأكدت أن شقيق الفنانة داليدا، أبدى موافقته على تجسيدها لبطولة المسلسل، وإن هذا المسلسل سيكون عالميًا، وسيضم ممثلين من جنسيات مختلفة.





داليدا هي فنانة مصرية إيطالية، مولودة فى شبرا، وأسرتها من أصل إيطالى، أختيرت عام 1954 كملكة مصر، وأختارها نيازى مصطفى لتقوم بدور صغير باسم دليلة فى فيلم سيجارة وكاس عام 1955، ثم هاجرت إلى فرنسا، وإيطاليا واشتهرت كمطربه عالميه غنت باللغات العربية والفرنسية والايطالية، تزوجت مرتان ومات أزواجها بالانتحار، ومن أهم أغنياتها سالمة يا سلامة وحلوة يابلدى وأحسن ناس، ماتت منتحرة عام 1987 بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء وكتبت خطاب تقول فيه "سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق".