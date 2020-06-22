AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بشرى تحسم الجدل بشأن تجسيدها شخصية داليدا في مسلسل تليفزيوني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:50 ص
الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة بشرى، أن مشروع تحويل حياة الفنانة الراحلة داليدا، إلى مسلسل تليفزيوني، من بطولتها، متجمد منذ خمسة أعوام تقريبًا، نافية ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن خروج هذا العمل للنور خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت "بشرى" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم السبت، إنه كانت هناك نوايا عام 2015، بتحويل حياة داليدا لفيلم سينمائي، لكن تم تطوير الفكرة إلى مسلسل تليفزيوني، بعد إطلاق فيلم فرنسي عنها قبل عامين تقريبًا، لافتة إلى أنها أجرت بروفات للشخصية قبل عدّة أعوام: "الصور التي انتشرت قديمة جدًا، وعملت أكثر من لوك، كون الشخصية ستظهر في مراحل عمرية مختلفة".

وأضافت أنه من الصعب خروج العمل هذا العام، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها أغلب البلاد، والمتمثلة في أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه في حال البدء في هذا المشروع، سيتم تصويره ما بين مصر وفرنسا وإيطاليا وربما عدّة دول أخرى، حيث إنها قضت في مصر العشرين عامًا الأولى فقط من عمرها، ثم انتقلت للخارج.

وتابعت: "أنا غيورة لتقديم هذا المشروع، لأنه يتم طمس الفترة التي عاشتها داليدا في حي شبرا، رغم أهمية مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي، ومدى أهمية هذه الفترة التي أسهمت في تشكيل وجدان داليدا".

وأشارت "بشرى" إلى أن هناك عدد كبير من المؤلفين والمخرجين، لديهم حماس شديد بالمشاركة في هذا العمل، لعل أبرزهم الكاتبة مريم نعوم، التي جمعها بها العديد من النقاشات بشأن كتابة هذا المسلسل، موضحة أنه لم يتم التعاقد مع أي مؤلف أو وجود جهة إنتاجية تتولى إنتاج هذا العمل حتى الآن.

وأكدت أن شقيق الفنانة داليدا، أبدى موافقته على تجسيدها لبطولة المسلسل،  وإن هذا المسلسل سيكون عالميًا، وسيضم ممثلين من جنسيات مختلفة.

 داليدا هي فنانة مصرية إيطالية، مولودة فى شبرا، وأسرتها من أصل إيطالى، أختيرت عام 1954 كملكة مصر، وأختارها نيازى مصطفى لتقوم بدور صغير  باسم دليلة فى فيلم سيجارة وكاس عام 1955، ثم هاجرت إلى فرنسا، وإيطاليا واشتهرت كمطربه عالميه غنت باللغات العربية والفرنسية والايطالية، تزوجت مرتان ومات أزواجها بالانتحار، ومن أهم أغنياتها سالمة يا سلامة وحلوة يابلدى وأحسن ناس، ماتت منتحرة عام 1987 بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء وكتبت خطاب تقول فيه "سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيلها الـ33.. حكاية حبيبين انتحرا بسبب داليدا

فى ذكرى وفاة بنت شبرا.. "داليدا" قبل الانتحار: سامحونى الحياة أصبحت لا تطاق

في ذكرى وفاة بنت شبرا.. تعرف على آخر كلمات الفنانة الراحلة داليدا

ماجدة منير: صفحتي على فيس بوك اتسرقت بسبب دوري في الاختيار ..فيديو

قبل محمد رمضان.. نجوم قدموا السير الذاتية للفنانين وتعرضوا لهجوم أبرزهم منى زكي وأشرف عبد الباقى

بعد إعلان محمد رمضان تجسيد شخصية أحمد زكي.. نجوم في مرمى النقد بسبب أعمال السيرة الذاتية.. منى زكي تفشل في تقديم السندريلا.. ولعنة العندليب تصيب شادي شامل

ترشيحاتنا

بعد صورة المايوه.. أجرأ 20 صورة لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته

هيئة الدواء: مصر حجزت كمية من لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد.. فيديو

عداد كورونا..الصحة: 55233 مصاب.. 14736 شفاء.. 2193 حالة وفاة

مصدر بالخارجية "للرئاسي الليبي": يجب أن تدركوا حقيقة حجمكوا داخل ليبيا ومصر ستكون في منتهى الحزم

حسام عاشور يكشف سبب غيابه عن إجراء مسحة كورونا بالنادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

بفستان أحمر ناري.. آية عبد الله تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة