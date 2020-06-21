سمر مرسي: لا أهتم بمواقع التواصل الاجتماعي

كشفت سمر مرسي عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد الحجر المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





وقالت سمر لـ"صدى البلد"، إنها لا تهتم كثيرا بمواقع التواصل الإجتماعي، وتبتعد قدر الإمكان عنها، ولا تهتم بفيسبوك أو تويتر، ولا تمتلك سوى حساب إنستجرام، ولا تقضي وقتا طويلا عليه.





وعن أعمالها القادمة، قالت إنها تحضر لمسلسل يعرض في موسم رمضان ٢٠٢١ولديها فيلمان، كما أنها تنتظر عرض مسرحية كوكو شانيل مع الفنانة شريهان.





سمر مرسي شاركت مؤخرا في مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.





المسلسل يشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.