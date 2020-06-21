AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شروط للتبرع .. لجنة مكافحة كورونا: نستخدم العلاج ببلازما المتعافين مع الحالات الشديدة فقط.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:38 ص
بلازما المتعافين
بلازما المتعافين
Advertisements
حمزة شعيب
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك نسبة كبيرة من المتبرعين ببلازما الدم، مؤكدا أن البعض يريد التبرع مرة أخرى.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج" مساء دي أم سي"، المذاع على قناة " دي أم سي"، أن هناك ثلاث معلومات أساسية فيما يخص بلازما المتبرعين هي: أن بلازما المتبرعين مازالت تحت الدراسة والتجربة، موضحا أن نتائجها الأولية مبشرة، ولكن حتى الآن لم تظهر النتائج النهائية.


وتابع:  ثاني المعلومات التي تخص العلاج ببلازما المتعافين هي أنه "ليس كل مريض بكورونا يتم علاجه بالبلازما، مشددا على أن بلازما المتعافين تستخدم مع المرضى في الحالات الشديدة، وليس في الحالات شديدة الخطورة.


وأوضح أن الحالات الشديدة هي التي تكون مصابة بإلتهاب رئوي مزدوج وتعاني من نقص الأكسجين، ولكن لم تصل إلى مرحلة الوضع على جهاز تنفسي.


وأشار إلى أن ليس كل متعاف بفيروس كورونا يمكن أن يتبرع بالبلازما، متابعا: مش أي متعافي البلازما بتاعتة بتنفع، لازم يكون نسبة الأجسام المضادة بالبلازما الخاصة به مرتفعة.


ولفت إلى أن هناك شروطا قوية وضعتها وزارة  الصحة من أجل التبرع بالبلازما، معقبا: في حالة احتياجك للبلازما يجب أن تتجه إلى وزارة الصحة، لأنها الدليل الحقيقي في الأمر.


وأكد على أن كل متعافي من فيروس كورونا بيتم قياس نسبة الأجسام المضادة المتواجدة ببلازما الدم الخاصة به، معقبا: "لو نسبة الأجسام المضادة موصلتش لرقم محدد بنقول لا مينفعش تتبرع بالبلازما".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعلاج مصابي كورونا.. متبرع جديد ببلازما الدم في أسوان

الصحة: تجربة بلازما المتعافين من كورونا أثبتت فاعليتها.. فيديو

الصحة تكشف عن الأماكن المخصصة للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا ..فيديو

طبيب يكشف خطوات التبرع بـ بلازما الدم لمصابى كورونا.. فيديو

الصحة: نتواصل تلفونيا مع المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم

بلازما المتعافين.. تعرف على شروط وطرق التبرع لمساعدة مصابي كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مرعب ومخيف .. شبح قطة يظهر في ذكرى وفاتها .. فيديو

سعيد لطفي: صفقت لـ أيمن حفني وأنا حكم بعد تسجيله هدفًا عالميًا

المصريون في نيويورك ونيوجيرسي‎: ندعم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي

تركي آل الشيخ: أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لها .. شاهد

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لزملائه: اعذرونى محدش عارف المشاكل اللى أنا فيها

محلل سياسي ليبي: لغة خطاب السيسي افتقدناها منذ سنوات طويلة في المنطقة

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلاب الثانوية العامة .. احذر تناول مشروب الطاقة قبل الامتحان

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو