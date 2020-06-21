شروط للتبرع .. لجنة مكافحة كورونا: نستخدم العلاج ببلازما المتعافين مع الحالات الشديدة فقط.. فيديو

وتابع: ثاني المعلومات التي تخص العلاج ببلازما المتعافين هي أنه "ليس كل مريض بكورونا يتم علاجه بالبلازما، مشددا على أن بلازما المتعافين تستخدم مع المرضى في الحالات الشديدة، وليس في الحالات شديدة الخطورة.







وأوضح أن الحالات الشديدة هي التي تكون مصابة بإلتهاب رئوي مزدوج وتعاني من نقص الأكسجين، ولكن لم تصل إلى مرحلة الوضع على جهاز تنفسي.







وأشار إلى أن ليس كل متعاف بفيروس كورونا يمكن أن يتبرع بالبلازما، متابعا: مش أي متعافي البلازما بتاعتة بتنفع، لازم يكون نسبة الأجسام المضادة بالبلازما الخاصة به مرتفعة.







ولفت إلى أن هناك شروطا قوية وضعتها وزارة الصحة من أجل التبرع بالبلازما، معقبا: في حالة احتياجك للبلازما يجب أن تتجه إلى وزارة الصحة، لأنها الدليل الحقيقي في الأمر.





وأكد على أن كل متعافي من وأكد على أن كل متعافي من فيروس كورونا بيتم قياس نسبة الأجسام المضادة المتواجدة ببلازما الدم الخاصة به، معقبا: "لو نسبة الأجسام المضادة موصلتش لرقم محدد بنقول لا مينفعش تتبرع بالبلازما".