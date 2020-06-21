وزير السياحة والآثار: الرئيس السيسي وجه بمساندة القطاع وعدم تسريح العمالة.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن خسائر قطاع السياحة تقدر بـ مليار دولار شهريا مع بداية ازمة كورونا .





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه الشكر للمستثمرين في قطاع العمالة لأنهم تمسكوا بالعمالة في ظل ازمة فيروس كورونا ".





وأكمل خالد العناني: "الوزارة تتجه إلى مساندة القطاع مع الحفاظ على العمالة في المنشآت السياحية".





ولفت خالد العناني :" الدولة أجلت فواتير الكهرباء والمياه والضريبة على المستثمر السياحي، والمستثمر السياحي ليس عدوا بالنسبة لي".





وتابع خالد العناني:" 905 ألف عامل في قطاع السياحة وفق البيانات الرسمية.. توجيهات القيادة السياسية نصت على ضرورة مساندة قطاع السياحة وعدم تسريح العمالة ".





وأردف خالد العناني: "وجهت الدعوة لوزراء السياحة الاجانب لزيارة مصر للتعرف على الضوابط الاحترازية في مصر والمناطق السياحية"، مضيفا:" نحن لم نخاطر على الإطلاق بعودة السياحة".