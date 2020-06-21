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وزير السياحة والآثار: الرئيس السيسي وجه بمساندة القطاع وعدم تسريح العمالة.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال  خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن  خسائر قطاع السياحة  تقدر بـ مليار دولار شهريا مع بداية ازمة كورونا .

وأضاف خالد العناني  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    أوجه الشكر للمستثمرين في قطاع العمالة لأنهم تمسكوا بالعمالة  في ظل ازمة فيروس كورونا ".

وأكمل خالد العناني: "الوزارة تتجه إلى مساندة القطاع مع الحفاظ على العمالة في المنشآت السياحية".

ولفت خالد العناني :"   الدولة  أجلت فواتير الكهرباء والمياه والضريبة  على المستثمر السياحي، والمستثمر السياحي ليس عدوا بالنسبة لي".

وتابع خالد العناني:" 905 ألف عامل في قطاع السياحة وفق البيانات الرسمية.. توجيهات القيادة السياسية  نصت على ضرورة  مساندة قطاع السياحة وعدم تسريح العمالة ".

وأردف خالد العناني: "وجهت الدعوة لوزراء السياحة الاجانب لزيارة مصر للتعرف على الضوابط الاحترازية في مصر والمناطق السياحية"، مضيفا:"  نحن لم نخاطر على الإطلاق بعودة السياحة".
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