بعد رفض قرار ترامب بإقالته.. المدعي العام في مانهاتن يعلن استقالته

أعلن المدعي العام في مانهاتن جيفري بيرمان، اليوم الأحد، استقالته من منصبه بعد أن رفض ترك منصبه إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالته.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أُبلغ كبير مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأحد أقوى المدعين العامين في البلاد، والمعروف بالتحقيق مع حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أقيل من منصبه، ما أثار ضجة ودفع الديمقراطيين إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.





واكتشف جيفري بيرمان، رئيس مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك منذ عام 2018، أن وظيفته في خطر عبر بيان صحفي في وقت متأخر من يوم الجمعة من المدعي العام بيل بار يقول إن المدعي العام يتنحى.





ورد بيرمان قائلا إنه لا ينوي ترك منصبه وأن تحقيقات مكتبه ستمضي قدما دون انقطاع، لكن بار أرسل له رسالة يوم السبت يقول بها إن ترامب وافق على إقالته.





وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار إن ترامب أقال مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان، الذي حقق مكتبه في أنشطة رودولف دبليو جولياني محامي ترامب الخاص، بعد أن رفض علانية في وقت متأخر يوم الجمعة التنحي عن منصبه.





وفي رسالة إلى بيرمان، قال بار إنه "فوجئ وأصيب بخيبة أمل كبيرة" من تصريح بيرمان العلني الذي صدر في وقت متأخر من الليل ورفض فيه ترك وظيفته.

وأكد وليام بار أنه طلب من ترامب إقالة بيرمان لأنه "كان يستعرض وهو في منصب عام"، وتعيين أودري شتراوس، نائب المدعي العام عن المنطقة الجنوبية في نيويورك كمدعي عام بالإنابة إلى حين تعيين آخر بصفة دائمة.



