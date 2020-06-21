سموحة يخطر لاعبيه بالخضوع لاختبارات فيروس كورونا

وتم الاتفاق على عمل مسحة للجهاز الفني للفريق بالكامل بالإضافة إلى الجهاز الإداري والطبي والعاملين واللاعبين الذين يبلغ عددهم 36 لاعبا.

وأصدر نادي سموحة بيانا ثمن خلاله الجهود التي تبذلها اللجنة الخما سية من أجل الارتقاء بكرة القدم والحفاظ على استمرارها وإدارتها في هذه الظروف الصعبة .





ووجه المهندس فرج عامر رئيس النادي خلال البيان الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وزملائه على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا





وقال رئيس نادي سموحة إن قرار عودة الدوري قرار دولة وليس قرار أندية ومن غير المعقول أن تأخذ رأي الأندية في عودة الدوري أو إلغائه لأن هذا غير منوط بها، فالدولة قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه، وخاصة الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم في استئناف مسابقة الدوري واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة وإلزام الجميع، وذلك لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في كل دوريات العالم، وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة، خاصة أن هذه الجائحة مستمرة لفترة لا أحد يعرف موعد نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى.





وأضاف رئيس نادي سموحة، أن اللجنة الخماسية إدارات الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثًا عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية عقدت اجتماع مع كل أندية القسم الأول والثاني واستمعت لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الأندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأجابت علي كل الاستفسارات وأخذوا على عاتقهم إزالة العراقيل التي تحدث عنها ممثلو الأندية.





وطالب اللجنة الخماسية التي انجزت العديد من الملفات بنجاح ضرورة الانتهاء من الإعلان عن رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي عملها لأنها قادرة علي إنجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، اذا لم تنته منه قبل الرحيل سوف تعاني الأندية، ولن يكتب لهذه الرابطة النجاح.





وقال رئيس النادي، أن أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها وهذا ما قررته الدولة واللجنة الخماسية ومعها الأندية، العالم أجمع أيقن ذلك يتم ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية





وتابع : نكرر انه لا يوجد إنسان لديه إجابة واضحة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها واجهت في السنوات الأخيرة ظروف اصعب ونجحت بما تملكه من قياده حكيمه وامكانيات منظمه من تجاوزها والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات





وطالب رئيس النادي من الأندية مساندة اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودورهم الواضح من اجل استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر