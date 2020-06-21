خالد المحجوب: مصر تأنت في قراءة المشهد الليبي .. وأطماع أردوغان انكشفت

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن "مصر تأنت في قراءة المشهد لأنه من الذكاء أن تجعل عدوك يخطئ وهذا ما حدث من أردوغان الذى تصرف بمنطق الدولة العثمانية، ونسى أن هناك مصر العروبة التي لها تاريخ ناصع في الحركة والوطنية والعربية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، "تركيا تستعين بالمرتزقة للسيطرة على النفط وكشرت عن أنيابها، وانكشفت الأطماع أمام العالم".





وأردف محجوب: "أن الرئيس السيسى رفع المعنويات ووجه رسالة قوية بأن مصر موجودة".





أكمل: "أهم جزء في هذا الموضوع ونحن قادرون على حل ما يحدث في ليبيا من منطق القوة، حكومة السراج كأنها غير موجودة لأنها مترنحة تماما والمتحدث باسم الرئاسة التركية يتحدث عن سرت، والوضع هناك عبارة عن نهب ثروات ونشر مرتزقة وطمع في الثروات، هو ما يشكل خطرا على المنطقة ومصر مستهدفة، واليوم تم قطع الطريق على تركيا برسالة واضحة المعالم من الرئيس السيسي.