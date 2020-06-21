وزيرة الثقافة: مسارح مكشوفة للعروض الفنية بعد عودة النشاط.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، إن وزارة الثقافة قامت بعمل مسارح مكشوفة حتى لا تحدث مشاكل أو إصابات بسبب المسارح المغلقة أو المكيفات.









وأضافت إيناس عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن المسرح المكشوف الذي تم عمله متواجد في ساحة دار الأوبرا بالإضافة إلى مسرح آخر في ساحة الهناجر.









وأوضحت إيناس عبد الدايم ، إن هناك مراعاة لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا وهناك تنسيق مع وزارة الصحة.









وتابعت أن المسرح إذا كان يستوعب 1000 شخص سنجعله 400 أو 450 شخصا لتجنب الإصابات.







