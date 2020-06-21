لجنة مكافحة كورونا: مراكز التبرع ببلازما الدم منتشرة في مصر.. فيديو









وأضاف حسني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc": "لو مريض ومحتاج وبينطبق عليك الشروط .. متدورش على متبرع هتجيلك البلازما من غير ما تدور على متبرع".







وتابع أن وزارة الصحة وتحت إشراف بنك الدم الأقليمي وفرت مراكز تبرع، وكل المراكز مدربة للتعامل مع المتعافين.





وتابع أن هناك ألاف المتعافين قاموا بالتبرع، ولكن فقط 150 فرد هم من توافرت لديهم شروط التبرع وتم التبرع بالفعل، لافتا إلى أن الخوف والقلق جعل الشعب المصري يقوم بتخزين الأدوية المتواجدة ببروتوكول العلاج.



وأشار إلى أن هناك كمية من الأبحاث وصلت إلى مراحل متقدمة ونتائجها مبشرة جدا، كما أن منظمة الصحة العالمية قامت ببعض الدراسات التي تشارك فيها مصر، متابعا: أن الدراسات تشمل توفر بعض الأدوية القوية في علاج الفيروسات خاصة في المراحل الشديدة وشديدة الخطورة، وبالتالي أصبح هناك تغير في البروتوكولات.



