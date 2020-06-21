أمن مصر والسعودية يتصدر تويتر بعد إعلان المملكة تضامنها مع مصر فى حماية أمنها القومي

تصدر #أمن مصر أمن_السعودية موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب إعلان المملكة العربية السعودية تضامنها مع مصر في حماية حدودها وأمن شعبها.









وأعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في بيان رسمي لها دعمها الكامل لجمهورية مصر العربية في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، بعدما أصرت المملكة بيان تأييد لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.









وتفاعل كثير من رواد تويتر وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

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من حق مصر حماية حدودها ومن حق السعودية الوقوف معها.





إن كنت عربيًا ولا تحب مصر .. فابحث لنفسك عن لغة وقومية أخرى .





حفظ الله مصر من كل شر.





لا تجرب غضب المصري في الدفاع عن وطنه..





منذ عهد الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز إلى عهد الملك المجدد سلمان بن عبدالعزيز والعلاقة مع مصر تزداد أواصرها قوة ومتانة .. وستستمر رغم أنف الحاقدين الطامعين.





من يدعم بلادنا سندعمه كلنا مع مصر ضد أحفاد المغول .





ومسافة السكة يا مصر العروبة.









وكانت قد عبرت المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.









ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.





التاريخ يثبت أن السعودية لم تتأخر يوما من الأيام مع دولة مصر..

والسعودية قيادة وشعبا.. وبحكم الأخوة الإسلامية.. ستقف مع دولة مصر

في حماية أمنها القومي.. ولن تتردد في ذلك.. #السيسي_هيشنتح_اردوغان#جيش_مصر#امن_مصر_امن_السعودية pic.twitter.com/rQRIjQPDeP — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) June 20, 2020

ان كنت عربيًا ولا تحب مصر .. فابحث لنفسك عن لغه وقوميه اخرى



حفظ الله مصر من كل شر #امن_مصر_امن_السعودية pic.twitter.com/fOQF7gIpFk — Abdulelah (@Abood_Ynwa) June 20, 2020

#امن_مصر_امن_السعودية



منذ عهد الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز إلى عهد الملك المجدد سلمان بن عبدالعزيز والعلاقة مع مصر تزداد أواصرها قوة ومتانة .. وستستمر رغم أنف الحاقدين الطامعين. pic.twitter.com/LU2Nl7bfO4 — فيصل العبدالكريم #نعود_بحذر (@f_alabdulkarim) June 20, 2020