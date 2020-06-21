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أخبار البلد

أمن مصر والسعودية يتصدر تويتر بعد إعلان المملكة تضامنها مع مصر فى حماية أمنها القومي

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر #أمن مصر أمن_السعودية موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب إعلان المملكة العربية السعودية تضامنها مع مصر في حماية حدودها وأمن شعبها.


وأعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في بيان رسمي لها دعمها الكامل لجمهورية مصر العربية في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، بعدما أصرت المملكة بيان تأييد لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.


وتفاعل كثير من رواد تويتر وجاءت تعليقاتهم كالاتي:
من حق مصر حماية حدودها ومن حق السعودية الوقوف معها.

إن كنت عربيًا ولا تحب مصر .. فابحث لنفسك عن لغة وقومية أخرى . 

حفظ الله مصر من كل شر. 

لا تجرب غضب المصري في الدفاع عن وطنه.. 

منذ عهد الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز إلى عهد الملك المجدد سلمان بن عبدالعزيز والعلاقة مع مصر تزداد أواصرها قوة ومتانة .. وستستمر رغم أنف الحاقدين الطامعين.

من يدعم بلادنا سندعمه كلنا مع مصر ضد أحفاد المغول .

ومسافة السكة يا مصر العروبة.


وكانت قد عبرت المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.


ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

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