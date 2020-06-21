أمن مصر والسعودية يتصدر تويتر بعد إعلان المملكة تضامنها مع مصر فى حماية أمنها القومي

التاريخ يثبت أن السعودية لم تتأخر يوما من الأيام مع دولة مصر..— مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) June 20, 2020
والسعودية قيادة وشعبا.. وبحكم الأخوة الإسلامية.. ستقف مع دولة مصر
في حماية أمنها القومي.. ولن تتردد في ذلك.. #السيسي_هيشنتح_اردوغان#جيش_مصر#امن_مصر_امن_السعودية pic.twitter.com/rQRIjQPDeP
ان كنت عربيًا ولا تحب مصر .. فابحث لنفسك عن لغه وقوميه اخرى— Abdulelah (@Abood_Ynwa) June 20, 2020
حفظ الله مصر من كل شر #امن_مصر_امن_السعودية pic.twitter.com/fOQF7gIpFk
#امن_مصر_امن_السعودية— فيصل العبدالكريم #نعود_بحذر (@f_alabdulkarim) June 20, 2020
منذ عهد الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز إلى عهد الملك المجدد سلمان بن عبدالعزيز والعلاقة مع مصر تزداد أواصرها قوة ومتانة .. وستستمر رغم أنف الحاقدين الطامعين. pic.twitter.com/LU2Nl7bfO4
شاركت فلذات كبد #السعودية في كل حروب #مصر عبر التاريخ وفي هذه الصورة أبناء الملك عبدالعزيز في حرب 56 الملك فهد والأمير تركي والملك سلمان يتطوعون دفاعًا عن الكنانة ، لامساومة في حب ومكانة الكنانة وكل الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية للكنانة .#امن_مصر_امن_السعودية pic.twitter.com/jV0Nzq9HRW— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 20, 2020