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ديني

علي جمعة: القضاء من يحكم على المجاهر بالمعصية وليس كلام الناس.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:55 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمد شحتة
قال  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب إنكار المعصية ومن يجاهر بها، وعلى المسلم أن يعلم حكمها وعقابها.

وأضاف جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن من يحكم على الشخص المجاهر بالمعصية هو القضاء وليس كلام الناس، وليس عليهم إلا إنكار المعصية فقط.

وأشار إلى أن الإنسان لا يحق له ان يقول إن شخصا ما قد سرق من البنك كذا وكذا، لأنه قد يكون بريئا وبالتالي يكون قد يكون فعل شائعة ونشرها وحمل وزرها.

وأوضح، أنه لو تبين حقا أنه ارتكب معصية، فهنا علينا نصحه وإرشاده فيكون الأمر من باب "النصيحة لا الفضيحة" فالناس الآن لا يفرقون بين النصيحة والفضيحة والعاصي والمعصية.

ووجه المفتي السابق، حديثه للمجاهر بالمعصية، مستشهدا بحديث النبي "كل أمتى معافى إلا المجاهرين".
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