أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أمن مصر القومي في رقبة رجل يدرك كيفية التدخل لحمايته.. أبو العينين: وزير الطيران وضع خريطة السياحة الجديدة بعد كورونا

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والملفات الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى السطور الآتية:





وجَّه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى وزير الطيران الطيار محمد منار عنبه.









قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا دمرت السياحة في مختلف أنحاء العالم.





أعلنت المطربة رحمة العراقية، إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن أحد أقاربها كان فى زيارة لصديق له ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وبعدما أنهى زيارته جاء إلى منزلهم بحكم صلة القرابة القوية التى تجمعهم.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات وزير خارجية تركيا بعد كلمة الرئيس السيسي اليوم عن الأزمة الليبية تؤكد أن مصر دولة قوية.





قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسئولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي.





أعلن الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أنه تم إجراء تجارب على 140 نوعًا من الأدوية لاكتشاف تأثيرها على فيروس كورونا لكن لم يثبت ذلك.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي طالب رجال القوات المسلحة بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل او خارج الحدود المصرية.





قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، تعليقا على جولة الرئيس السيسي التفقدية للمنطقة الغربية العسكرية، إن الرئيس السيسي يستشعر حجم الخطر الذي تتعرض له الدولة الليبية، وهناك محاولة لاختطاف الدولة الليبية وتمزيقها .



