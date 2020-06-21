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وزير الطيران: تخصيص مستشفى لعلاج مصابي كورونا من العاملين بـ القطاع.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إننا نشجع القطاع الخاص في  قطاع الطيران، موضحا أن القطاع الخاص يعمل تحت مظلة وزارة الطيران المدني".


وأضاف محمد منار عنبة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"   عندما قررنا خفض رواتب بعض العاملين في القطاع  لم يبد أحد الرفض على الإطلاق ".


وأردف محمد منار:"   تمكنا من تأجير مستشفى جديد بجانب مستشفى مصر للطيران كي تكون مستشفى عزل للحالات المصابة بكورونا من القطاع".



وتابع محمد منار: "تركيب كاميرات حرارية داخل المطارات لقياس درجات الحرارة  فور دخول الراكب المطار.. كما  يتم تعقيم الحقائب وسير الحقائب، ومن أول نزول الراكب من المطار وحتى الخروج من المطار سيكون في أمان ".

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