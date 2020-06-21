أفيفافير.. استشاري باطنة بموسكو يكشف تطورات العلاج الروسي الجديد لفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعد استشاري الباطنة بموسكو ، إن دواء أفيفافير الروسي تم استخدامه في بروتوكول علاج فيروس كورونا يوم 11 يونيو في روسيا.





وأضاف أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن النتائج التي ظهرت بعد استخدام دواء أفيفافير مطابقة للدراسة التي تمت علي 330 مريضا بفيروس كورونا.









وتابع أحمد سعد،: أمامنا أسبوع واحد ونقوم بإعلان نتيجة دواء أفيفافير النهائية في علاج حالات فيروس كورونا









وقال إن دواء أفيفافير يمنع فيروس كورونا من التكاثر داخل الجسم حتى لا يقوم بمهاجمة خلايا أكثر في الجسم.





واستكمل : دواء أفيفافير يعالج فيروس كورونا في 5 أيام فقط وفي اليوم السادس تكون النتيجة سلبية بنسبة 65% .