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رياضة

الونش: مرتضى منصور سبب فوز الزمالك بالكونفدرالية..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:05 ص
الونش
الونش
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حسام الحارتي

قال محمود حمدي" الونش" لاعب نادي الزمالك، إن التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بمثابة بطولة خاصة للجميع.


وقال محمود حمدي خلال لقائه بفضائية " اون تاين سبورتس"، تمسكنا بالفوز على الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي لمصالحة الجماهير".


وتابع:" لم نفقد الأمل في الفوز على الترجي والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي".

 

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وأكد محمود حمدي أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقدم الدعم اللازم لكافة اللاعبين من أجل التتويج بالبطولات ".


وأتم:" مساندة مرتضي منصور للاعبين وراء التتويج بالكونفدرالية ".


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