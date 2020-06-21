الونش: مرتضى منصور سبب فوز الزمالك بالكونفدرالية..فيديو

قال محمود حمدي" الونش" لاعب نادي الزمالك، إن التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بمثابة بطولة خاصة للجميع.





وقال محمود حمدي خلال لقائه بفضائية " اون تاين سبورتس"، تمسكنا بالفوز على الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي لمصالحة الجماهير".





وتابع:" لم نفقد الأمل في الفوز على الترجي والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي".

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وأكد محمود حمدي أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقدم الدعم اللازم لكافة اللاعبين من أجل التتويج بالبطولات ".





وأتم:" مساندة مرتضي منصور للاعبين وراء التتويج بالكونفدرالية ".



