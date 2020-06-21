محمود الونش: استفزاز جماهير الأهلي لـ شيكابالا سبب التتويج بالسوبر فى الإمارات .. فيديو

رفض محمود حمدي" الونش"لاعب نادي الزمالك، التعليق على أحداث السوبر المصري أمام النادي الأهلي بدولة الإمارات .
وقال محمود حمدي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن
مهاجمة جماهير النادي الأهلي لمحمود عبدالرازق شيكابالا سبب تتويج
الزمالك بلقب السوبر المصري .
وتابع:" استفزاز الجماهير لشيكابالا سبب رد فعل اللاعب ضدهم ".
وأتم :" لاعبو الزمالك صافحوا كهربا قبل انطلاق مباراة السوبر المصري
وتفاجأنا برد فعله في المباراة ".
وعبر محمود حمدي عن حزنه لخروج بعض اللاعبين عن النص عقب إنتهاء مباراة
السوبر المصري .