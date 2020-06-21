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رياضة

محمود الونش: استفزاز جماهير الأهلي لـ شيكابالا سبب التتويج بالسوبر فى الإمارات .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:27 ص
شيكابالا
شيكابالا
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حسام الحارتي

رفض محمود حمدي" الونش"لاعب نادي الزمالك، التعليق على أحداث السوبر المصري أمام النادي الأهلي بدولة الإمارات .


وقال محمود حمدي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن مهاجمة جماهير النادي الأهلي لمحمود عبدالرازق شيكابالا  سبب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري .


وتابع:" استفزاز الجماهير لشيكابالا سبب رد فعل اللاعب ضدهم ".


وأتم :" لاعبو الزمالك صافحوا كهربا قبل انطلاق مباراة السوبر المصري وتفاجأنا برد فعله في المباراة ".


وعبر محمود حمدي عن حزنه لخروج بعض اللاعبين عن النص عقب إنتهاء مباراة السوبر المصري . 

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