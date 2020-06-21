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رياضة

أسامة نبيه: قوة واندفاع الونش سبب تواجده في قائمة مصر بمونديال روسيا .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:05 ص
الونش
الونش
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حسام الحارتي
قال أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، إن اختيار محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك في قائمة مصر لمونديال روسيا لك تكن على حساب كوكا، ولكن من أجل تدعيم صفوف المنتخب في ذلك الوقت.


وقال أسامة نبيه في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، الظروف خدمت الونش كثيرا لغياب رامي ربيعة فى المعسكرات السابقة للمونديال.

وأشاد أسامة نبيه بلاعب الزمالك محمود الونش قائلا:" إمكانيات وسرعة وقوة الونش سبب تواجده في مونديال روسيا ".

من جهة أخرى أكد محمود حمدي الونش خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه توقع بنسبة كبيرة أن يكون خارج قائمة مونديال روسيا "2018" لقلة مشاركته في ذلك الوقت.

وتابع:" كنت في موقف محرج أمام كوكا بسبب انضمامي لكأس العالم ورفضت أسلم عليه 2 أسامة ، مشيرا إلي تسبب السوشيال ميديا في اندلاع أزمة بينهما في ذلك الوقت. 



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