AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متطوع لمساعدة مصابي كورونا: مسنة توفيت بعد تخلي أبنائها عنها بسبب إصابتها بالفيروس

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
روى هشام الشاذلي، متطوع لمساعدة مصابي كورونا، قصة سيدة أصيبت بكورونا وتخلي عنها أولادها.


وقال الشاذلي خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى ام سى" والمذاع عبر قناة "دى ام سى": "التطوع لمساعدة مصابي كورونا خلال هذه الأزمة واجب، ولا يمكن أن يكون الدور مقصور على الدولة، موضحًا أنه لابد أن يكون للمجتمع المدني دور خلال هذه الأزمة.


وأشار إلى أنه يساعد الحالات المصابة بكورونا والمعزولة منزليًا وتحتاج لأدوية وأدوات للعزل ولا تكون قادرة على توفير هذه الاحتياجات.


وأضاف المتطوع: "هناك سيدة مسنة مُصابة بكورونا طلبت المساعدة منه بعد تخلي أبنائها عنها وأعطوا الجيران مفتاح الشقة"، موضحًا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزل القرية.. ارتفاع عدد مصابي صفط تراب في الغربية بكورونا إلى ٢٣

وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا وتطهير قرية الرحمانية بالشرقية.. التفاصيل الكاملة

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

بعد حرمان من الإنجاب لـ 11 عاما.. مصابة بـ كورونا ترزق بمولودتها الأولى ..فيديو

توفر أدوية وأجهزة تنفس.. إحنا معاك حملة بشبرا الخيمة لدعم مصابي كورونا

أهل الكرم.. مواطنون من الشرقية والقليوبية يتبرعون بمنازلهم لعزل مصابي كورونا..شاهد

ترشيحاتنا

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

المصريون في نيويورك ونيوجيرسي‎: ندعم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي

خالد المحجوب: مصر تأنت في قراءة المشهد الليبي .. وأطماع أردوغان انكشفت

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21 /6 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور