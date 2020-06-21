متطوع لمساعدة مصابي كورونا: مسنة توفيت بعد تخلي أبنائها عنها بسبب إصابتها بالفيروس

روى هشام الشاذلي، متطوع لمساعدة مصابي كورونا، قصة سيدة أصيبت بكورونا وتخلي عنها أولادها.









وقال الشاذلي خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى ام سى" والمذاع عبر قناة "دى ام سى": "التطوع لمساعدة مصابي كورونا خلال هذه الأزمة واجب، ولا يمكن أن يكون الدور مقصور على الدولة، موضحًا أنه لابد أن يكون للمجتمع المدني دور خلال هذه الأزمة.









وأشار إلى أنه يساعد الحالات المصابة بكورونا والمعزولة منزليًا وتحتاج لأدوية وأدوات للعزل ولا تكون قادرة على توفير هذه الاحتياجات.









وأضاف المتطوع: "هناك سيدة مسنة مُصابة بكورونا طلبت المساعدة منه بعد تخلي أبنائها عنها وأعطوا الجيران مفتاح الشقة"، موضحًا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا".







