نائب مدير المركز المصري للدراسات: مصر لم تنكر حق إثيوبيا في بناء سد النهضة ولكن بشرط .. فيديو

ن موقف مصر بشأن سد النهضة منذ زمن بعيد مبني علي الحوار والتفاهم وحسن النوايا للوصول إلى حل دائم لتحقيق مصالح جميع الأطراف. قال اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إ









وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز : "توقفت كثيرا عند تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما حدد أسس الموقف المصري تجاه حل مشكلة سد النهضة".





وأوضح محمد إبراهيم ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أمام البرلمان الإثيوبي خطاب تاريخي، كما أنه طلب منهم ان النظر الى المستقبل.







