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نائب مدير المركز المصري للدراسات: مصر لم تنكر حق إثيوبيا في بناء سد النهضة ولكن بشرط .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:21 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن موقف مصر بشأن سد النهضة منذ زمن بعيد مبني علي الحوار والتفاهم وحسن النوايا للوصول إلى حل دائم لتحقيق مصالح جميع الأطراف.


وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز: "توقفت كثيرا عند تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما حدد أسس الموقف المصري تجاه حل مشكلة سد النهضة".

 
وأوضح محمد إبراهيم، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أمام البرلمان الإثيوبي خطاب تاريخي، كما أنه طلب منهم ان النظر الى المستقبل.


وتابع أن مصر لم تنكر في يوم من الأيام حق إثيوبيا في التنمية وفي إنتاج الطاقة وفي بناء السد ولكن بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر وحقوقها فيما يتعلق بالأمن القومي المصري المائي .
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