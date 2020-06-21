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رياضة

مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:31 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي خلال ال ٤٨ ساعة القادمة".

ورفض رئيس الزمالك الكشف عن الأمر، ولم يوضح إذا كان الأمر يرتبط بصفقة جديدة لفريق الكرة من عدمه.




وكشفت صحيفة "الصحافة" التونسية عن موعد انضمام اللاعب الدولي التونسي حمزة المثلوثي إلي صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب قد ينضم إلي صفوف نادي الزمالك ويشارك معهم في التدريبات بعد الإنتهاء من فترة معسكر التدريب مع منتخب تونس المقام حاليًا.

وأضافت الصحيفة أن المثلوثي ينتهي عقده مع نادي الصفاقسي في نهاية الشهر الحالي، وهذا ما يجعل رغبة اللاعب أن ينضم مباشرة إلي نادي الزمالك عقب انتهائه من المعسكر رفقة منتخب بلاده.

يأتي هذا  حال عودة حركة الطيران من جديد وفتح المجال الجوي في مصر وتونس.

وأشارت بعض التقارير الصحفية سابقا الى انتقال اللاعب حمزة المثلوثي إلي نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، لكن لم تعلن إدارة النادي الأبيض عن الصفقة رسميا حتى الآن.

ويشغل حمزة المثلوثي مركز الظهير الأيمن ويلعب أحيانا في مركز وسط الميدان.

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