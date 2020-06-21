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رياضة

تامر النحاس: أحمد حجازي رفض عروضا تركية وسعودية وناديه طلب 10 ملايين إسترليني

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:41 ص
احمد حجازي
احمد حجازي
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عمرو ابوبكر
قال تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية.

وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا".


وأوضح: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضا حجازي إضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، لكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي".

وأتم: "ناديه الانجليزي متمسك به، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي أن يدفع 10 ملايين جنيه استرليني شرطا جزائيا في عقد اللاعب".
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