نسخة رائعة .. كريم بنزيما يفضل أسرع سيارة في العالم

يحرص اللاعب كريم بنزيما على اقتنائها بالرغم من حصوله على سيارة جديدة سنويا من النادي بالتعاون مع شركة أودي العريقة .







كما يمتلك نجم ريال مدريد كريم بنزيما نسخة رائعة من بوجاتي شيرون التي لم يصنع منها سوى 500 سيارة فقط واحدة منها في جراج المهاجم الفذ والتي يصل سعرها إلى 3 مليون دولار .





وتتميز هذه السيارة بمحرك w16بسعة 8 لتر ويولد قوة 1500 حصان مع أربعة شواحن بالإضافة إلى ناقل حركة مكون من سبع سرعات مزدوج.





وبفضل هذه القوة الجبارة، تتسارع من الثبات إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط لتصل إلى سرعتها القصوى والتي تبلغ 420 كيلو متر في الساعة.



الكثير منا يعتقد أن النجم كريستيانو رونالدو هو لاعب كرة القدم الوحيد الذي يعشق سيارات بوجاتي بهذا المقدار، ولكن في الحقيقة أن هناك لاعبا آخر شاركه في الملعب فترة طويلة ويعشق طراز بوجاتي أيضا، وهو اللاعب كريم بنزيما المعروف عنه اقتناؤه وحبه للسيارات الفارهة.