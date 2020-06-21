غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" فوائد عصير الدوم الصحية التي تعالج بعض هؤلاء المرضى وهى:





1عصير الدوم غني بمضادات الأكسدة :

يحتوي الدوم على الأكسجين التفاعلي ، والنيتروجين التفاعلي اللذان يحاربان الجذور الحرة ، ويساعدان على إنتاج الطاقة ، وتجديد الخلايا، وتعمل الإنزيمات المضادة للأكسدة على إزالة الإجهاد التأكسدي ، تعمل كذلك على تحسين الحالة العامة للجسم ، وتأخير أعراض الشيخوخة، وتعمل مادة الفلافونويد ، ومادة الكومارين ، واللجينين على حماية الإنسان من أعراض الإجهاد التأكسدي .





2عصير الدوم غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية :

عن دراسة لأهم الثمار فائدة للإنسان ، وجد أن ثمار الدوم من أغنى الثمار بالعناصر الغذائية، فتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات، إضافة للبروتين ، والأحماض الدهنية ، كما أظهرت الأبحاث إحتواء الدوم على كميات هائلة من السابونين ، والكومارين ، والفلافونويدات.





3- فوائد الدوم للتخسيس :

يحتوي الدوم على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء ، كما يساعد على الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال كما أنه يعمل على إنقاص الوزن الزائد ويساعد على حرق الدهون عند اتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن الزائد.





4عصير الدوم يعمل على ضبط ضغط الدم المرتفع :

يمكن لأكل ثماره أن يعمل مباشرة على خفض ضغط الدم المرتفع ، ومن الممكن شرب عصيره ليقوم بنفس الغرض ، وخاصة بعد الإفطار مباشرة.





5اعصير الدوم يحسن صحة العين :

بالمداومة على عصير الدوم في شهر رمضان، يعمل على تقليل الإصابة بأمراض العيون ، وتحسين الوضع الحالي لهما ، وخاصة أن من الممكن أن يؤثر عدم تناول الأطعمة الصحية في شهر الصيام ، على إلحاق أضرار بالجسم .





6 عصير الدوم لتهدئة الاعصاب ، والقضاء على التوتر :

بالإضافة لأهمية تناول السوائل كثيرًا بعد صيام ساعات طويلة ، لتجنب تعرض الجسم للجفاف ، بإمكان مشروب الدوم منح الترطيب الكافي للجسم بالإضافة إلى أنه يحارب التوتر ، بسبب احتوائه على المعادن .