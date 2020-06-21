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رياضة

طائرة خاصة لإعادة محترفي الاتحاد .. طلعت يوسف: أتحفظ على قرار عودة الدوري ..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:49 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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حسن العمدة
أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أنه لديه تحفظ على قرار عودة الدوري الشهر القادم بسبب الظروف التي تمر بها كرة القدم، لكن الفريق سوف يستعد خلال الفترة القادمة.


وأشار مدرب الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، إلى أن فترة التدريبات خلال المرحلة القادمة ستكون على فترتين طبقا لقرار اللجنة الطبية بالحفاظ على التباعد بين اللاعبين ومساحات مفتوحة بقدر الإمكان للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين .


وتابع : سيخضع اللاعبون لجميع التحاليل خلال الايام القليلة القادمة قبل بداية التدريبات للتأكيد على سلامة جميع اللاعبين .


وأضاف ، أنه اتفق مع رئيس النادي محمد مصيلحي لتوفير طائرة خاصة لعودة اللاعبين المحترفين.


وأكمل أن رئيس النادي سيوفر طائرة خاصة لعودة كل لاعب محترف من بلاده خلال الأيام القليلة القادمة للعودة للتدريبات والاستعداد لعودة النشاط خلال الشهر القادم.


واختتم ، سيخضع اللاعبون فور عودتهم إلى تحاليل طبية للتأكد من سلامتهم  بعد وصولهم مباشرة وقبل انضمامهم للتدريبات .
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