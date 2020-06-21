إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

وافقت إدارة الأهلي بشكل مبدئي على رحيل ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم المعار لسموحة إلي الدوري البرتغالي بناء علي العرض الذي تلقاه اللاعب خلال الساعات الماضية.









وأخطر ناصر ماهر لجنة التخطيط بوجود عرض برتغالي كبير وتم دراسة الأمر بشكل جيد من كل الجوانب.









وينص العرض البرتغالي علي إعارة اللاعب لمدة موسم بنية البيع النهائي علي أن يتضمن التعاقد شرطًا ثلاثيًا بعدم اللعب في مصر دون الرجوع للقلعة الحمراء.









وتم تحصين الشرط لتجنب تكرار أزمة عبدالله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز والذي ضاع حق النادي فيه لنفس السبب.







