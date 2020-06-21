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محافظات

صحة شمال سيناء: تعافي 21 حالة من فيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:08 ص
صحة شمال سيناء: تعافي
صحة شمال سيناء: تعافي ٢١ حالة من فيروس كورونا
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احمد صالح
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية من فيروس كورونا المستجد بلغت٣٠ حالة منها ٥ حالات بمستشفي العريش العام و٦ حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل منزلي مصابة بالفيروس ل ١٢ حالة وشفاء ٥ حالات ووفاة حالتين منذ بداية وباء كورونا .


وأشار الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إلى شفاء ٢١ حالة حتى الآن بينما يوجد ٨ حالات في انتظار التحاليل الخاصة بهما، وأن إجمالي الحالات الإيجابية حاليا ٣٠ حالة.

كما تم عزل ٤٥ حالة منزليا بدون عينات منها ١٦ حالات شفاء و ٢٩ حالة تحت العزل ' كما يوجد حالة واحدة تحت البحث.


من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات أن هناك تحسنا كبيرا في حالات المرضى المصابين بكورونا بعد تلقى العلاج بمستشفيات المحافظة.

وقامت وحدة الوبائيات والترصد بكل من مدينتي العريش وبئر العبد  بعمل الإجراءات الوقائية لمخالطى الحالة للحد من انتشار المرض بالعريش وبئر العبد، حيث تم تطهير المنازل وتطهير الأماكن التى ترددت عليها الحالات المصابة بالفيروس كما تم عزل المخالطين بالمنازل وتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم وضعهم تحت المراقبة الصحية لمده ١٤ يوما .

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