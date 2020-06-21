رفع المقالات البحثية للمقرر الثامن بتجارة عين شمس .. اليوم

أعلنت تجارة جامعة عين شمس أنه بدءا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء يتم رفع المقالات البحثية الخاصة بفرق النقل، (التعلم المدمج- المستوى الثالث) الخاصة با لمقرر الثامن، وكذلك آخر ميعاد لرفع مقرر المالية العامة والضرائب جميع الشعب الخاصة بفرق النقل ومواد التخلفات طبقًا للجداول المعلنة بتاريخ 7 /5 /2020 على منصة المقالات البحثية.

1- الطلاب الذين فعلوا الايميل الأكاديمى الخاص بهم يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى (https://bit.ly/36Ipji4)

ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/hX32Eq4oKmI)





2- الطلاب الذين تعذرعليهم تفعيل الإيميل الأكاديمى لأى سبب يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى (https://bit.ly/From-18-06-To-20-06)





ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://bit.ly/From-21-06-To- 23-06)









أولًا- يمنع منعا باتًا على الطالب الذى فعل الأيميل الأكاديمى الخاص به أن يستخدم النموذج المخصص للطلاب الذين تعذرعليهم تفعيل الأيميل الأكاديمى (فى حالة مخالفة ذلك يحول الطالب إلى التحقيق وفقًا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية).

ثانيًا- كتابة بيانات غير صحيحة أو عدم أرفاق صورة الرقم القومى كما هو موضح فى نماذج رفع المقالات البحثية هو مسئولية الطالب فقط (فى حالة ثبوت تعمد الطالب كتابة بيانات غير حقيقة يحول الطالب إلى التحقيق وفقًا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية).





ثالثًا- الكلية ليست مسئولة عن أى أبحاث يتم إرسالها من خلال أى صفحات أخرى تدعى علاقتها بالكلية غير المنصوص عليها هنا فى هذا الإعلان.