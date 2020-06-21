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ديني

علي جمعة: الكفر ليس هينا ودخول الإسلام برغبة الشخص .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:46 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله تعالى منح الجميع حرية العقيدة، وجعل دخول الإسلام بإعلان الشهادتين، ويسمى عند العلماء بالمسلم الصعب أي أنه يصعب خروجه من الإسلام إلا إذا هو رغب في الخروج منه.

وأضاف علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الكفر ليس شيئا هينا، وبالرغم من ذلك منح الله حرية اختيار العقيدة فجعل إبليس يختار الكفر وبرغم أنه شر تركه الله لاختياره.

وأشار إلى أن الله تعالى ترك الاختيار للشيطان والملحد في العقيدة وكذلك المؤمن الذي اختار عقيدة الإسلام، حتى يكون هناك معنى للحساب يوم القيامة، ويقول الله تعالى في كتابه "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ".

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