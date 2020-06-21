AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:49 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاحد الموافق 21_6_2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة. 

وأعلنت وزارة النقل، عن قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا وذلك بدءًا من  14 يونيو الماضى.

وأضافت الهيئة في بيان، أنه سيتم تشغيل ٦ قطارات إضافية وهي قطاري ٤٩٢/٤٨٧ طنطا شربين والعكس وقطاري ٣٢١/٣٢٠ شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري ٦٩/٣٨ المنصورة/دمياط والعكس وتعديل مواعيد ٣٦ قطار  وامتداد ٤ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على ان يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كل خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل اجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة الى ٦٩٨ قطار.

وفي الصور المرفقة نوضح مواعيد القطارات اليوم.
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع تعديل موعد حظر التجول.. النقل: تشغيل 28 قطارا جديدا يوم الثلاثاء.. وتعديل مواعيد 21 أخرى

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

لو مسافر.. تعرف علي مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

ترشيحاتنا

وفرنا كل الفرص لإثيوبيا .. سامح شكري: سد النهضة يمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور