نصائح هامة للتخلص من رائحة العفن في تكييف السيارة

وأكد الخبراء أنه عند انتشار رائحة عفن يجب على قائد السيارة تنظيف المكيف ومكوناته باستخدام منظف، خاصة مع رش المادة الموجودة بها في السيارة وتشغيل المكيف لبعض الوقت.





ويجب على قائد السيارة تغيير فلتر الهواء مرة واحدة على الأقل كل عام وذلك بعد التخلص من البكتريا والرطوبة المتعلقة به .





كما أنه مع مرور الوقت يفقد نظام المكيف سائل التبريد ، وهو ما يقلل من قدرته على التبريد لذلك يتعين إجراء الصيانة لنظام التكييف كل 3 سنوات .



وأكد خبراء السيارات أن وجود العفن في السيارة هو دليل على وجود رطوبة في جزء ما منها لذلك يستدعى اكتشافه والعمل على التخلص من الرطوبة .



ولايجوز أيضا إغلاق المروحة بشكل دائم خاصة لأنه بذل يتم التخلص من الهواء المحمل بالعفن والمساعدة على دخول هواء نقي جيد.



ولايجوز أيضا إغلاق المروحة بشكل دائم خاصة لأنه بذل يتم التخلص من الهواء المحمل بالعفن والمساعدة على دخول هواء نقي جيد.

ذكرت مجلة السيارات " أتوبيلد " أن هناك الكثير من قائدي السيارات يواجهون مشكلة انتشار رائحة غريبة داخل السيارة خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء وتشغيل التكييف في الصيف.